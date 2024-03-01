За год в государственный и местный бюджеты поступило налогов на более 250 миллиардов - ГНС

В сводный бюджет за январь-февраль 2024 года поступило 252,2 миллиарда гривен, контролируемых Налоговой службой.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"По оперативным данным поступления в сводный бюджет в январе – феврале 2024 года по платежам, контролируемым ГНС, составляют 252,2 млрд грн. В государственный бюджет поступило 187,1 млрд грн, в местные бюджеты – 65,1 млрд гривен", — говорится в сообщении.

Поступления в общий фонд государственного бюджета в январе – феврале 2024 составили 172,3 млрд грн. Показатели росписи Министерства финансов Украины по доходам общего фонда государственного бюджета выполнены на 115,6 процента. При этом на счета плательщиков возмещено 21,5 млрд грн налога на добавленную стоимость.

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Напомним:

В феврале 2024 года в общий фонд государственного бюджета поступило 184,8 млрд. грн. налогов, сборов и обязательных платежей.

В этом году Украина нуждается в около 3 миллиардов долларов внешнего финансирования ежемесячно.

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