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В феврале к программе "еОселя" присоединились еще пять застройщиков

Вторник, 5 марта 2024, 15:55 - Артур Крыжный
 
GettyImages

В феврале к программе "еОселя" присоединились еще пять застройщиков, общее количество которых уже составляет 27 в 13 областях.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской финансовой жилищной компании.

"В феврале по программе доступного ипотечного кредитования "еОселя" банки аккредитовали пять девелоперов. Квартиры в пяти построенных ими жилых комплексах доступны для приобретения в ипотеку на стадии строительства. Таким образом, на первичке доступны уже 64 дома от 27 застройщиков", - говорится в сообщении.

Жилье можно приобрести в домах, возводимых в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Среди аккредитованных банками-партнерами программы "еОселя" девелоперов есть:

  • "Еко-Дім".
  • "Геос".
  • ПП "Альянс новобуд" і ТОВ "Альянс новобуд".
  • "Ріел".
  • "ДБК-Житлобуд".
  • "Роял Хауз".
  • "Креатор-Буд".
  • "Інтергал-Буд".
  • МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій".
  • ПП "Будмонтажсервіс".
  • Луцький ДБК.
  • "Простір".
  • "Трест Житлобуд-1".
  • КСМ груп.
  • Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко".
  • БК "Орбіта".
  • "Благо Буд".
  • "Комфорт центр Запоріжжя".
  • "Будівельна ініціатива".
  • "Південбудконтракт".
  • "Буча Міськбуд".
  • "Полтавтрансбуд".
  • "АРС-Дім".
  • "Комерцбуд-С".
  • "Промбуд-1".
  • "Діта".

Квартиры на стадии строительства в рамках "еОсели" можно приобрести, подав заявление в Ощадбанк, Укргазбанк, Скайбанк и банк Глобус.

Всего за время работы "еОсели" граждане приобрели на первичном рынке 2071 квартиру в готовых новостройках и 166 - в строящихся домах. В то время как общее количество выданных ипотек составило 7 773 на общую сумму более 11,8 млрд грн.

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Напомним:

С начала действия программы "єОселя" более 7600 украинских семей получили ипотечный кредит. В целом банки выдали 11,6 млрд грн ипотечных кредитов.

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