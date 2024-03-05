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В феврале к программе "еОселя" присоединились еще пять застройщиков, общее количество которых уже составляет 27 в 13 областях.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской финансовой жилищной компании.

"В феврале по программе доступного ипотечного кредитования "еОселя" банки аккредитовали пять девелоперов. Квартиры в пяти построенных ими жилых комплексах доступны для приобретения в ипотеку на стадии строительства. Таким образом, на первичке доступны уже 64 дома от 27 застройщиков", - говорится в сообщении.

Жилье можно приобрести в домах, возводимых в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Среди аккредитованных банками-партнерами программы "еОселя" девелоперов есть:

"Еко-Дім".

"Геос".

ПП "Альянс новобуд" і ТОВ "Альянс новобуд".

"Ріел".

"ДБК-Житлобуд".

"Роял Хауз".

"Креатор-Буд".

"Інтергал-Буд".

МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій".

ПП "Будмонтажсервіс".

Луцький ДБК.

"Простір".

"Трест Житлобуд-1".

КСМ груп.

Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко".

БК "Орбіта".

"Благо Буд".

"Комфорт центр Запоріжжя".

"Будівельна ініціатива".

"Південбудконтракт".

"Буча Міськбуд".

"Полтавтрансбуд".

"АРС-Дім".

"Комерцбуд-С".

"Промбуд-1".

"Діта".

Квартиры на стадии строительства в рамках "еОсели" можно приобрести, подав заявление в Ощадбанк, Укргазбанк, Скайбанк и банк Глобус.

Всего за время работы "еОсели" граждане приобрели на первичном рынке 2071 квартиру в готовых новостройках и 166 - в строящихся домах. В то время как общее количество выданных ипотек составило 7 773 на общую сумму более 11,8 млрд грн.

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Напомним:

С начала действия программы "єОселя" более 7600 украинских семей получили ипотечный кредит. В целом банки выдали 11,6 млрд грн ипотечных кредитов.