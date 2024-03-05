В феврале к программе "еОселя" присоединились еще пять застройщиков
В феврале к программе "еОселя" присоединились еще пять застройщиков, общее количество которых уже составляет 27 в 13 областях.
Об этом сообщила пресс-служба Украинской финансовой жилищной компании.
"В феврале по программе доступного ипотечного кредитования "еОселя" банки аккредитовали пять девелоперов. Квартиры в пяти построенных ими жилых комплексах доступны для приобретения в ипотеку на стадии строительства. Таким образом, на первичке доступны уже 64 дома от 27 застройщиков", - говорится в сообщении.
Жилье можно приобрести в домах, возводимых в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Киевской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.
Среди аккредитованных банками-партнерами программы "еОселя" девелоперов есть:
- "Еко-Дім".
- "Геос".
- ПП "Альянс новобуд" і ТОВ "Альянс новобуд".
- "Ріел".
- "ДБК-Житлобуд".
- "Роял Хауз".
- "Креатор-Буд".
- "Інтергал-Буд".
- МКП "Вінницький фонд муніципальних інвестицій".
- ПП "Будмонтажсервіс".
- Луцький ДБК.
- "Простір".
- "Трест Житлобуд-1".
- КСМ груп.
- Будівельна виробничо-комерційна компанія "Федорченко".
- БК "Орбіта".
- "Благо Буд".
- "Комфорт центр Запоріжжя".
- "Будівельна ініціатива".
- "Південбудконтракт".
- "Буча Міськбуд".
- "Полтавтрансбуд".
- "АРС-Дім".
- "Комерцбуд-С".
- "Промбуд-1".
- "Діта".
Квартиры на стадии строительства в рамках "еОсели" можно приобрести, подав заявление в Ощадбанк, Укргазбанк, Скайбанк и банк Глобус.
Всего за время работы "еОсели" граждане приобрели на первичном рынке 2071 квартиру в готовых новостройках и 166 - в строящихся домах. В то время как общее количество выданных ипотек составило 7 773 на общую сумму более 11,8 млрд грн.
Напомним:
С начала действия программы "єОселя" более 7600 украинских семей получили ипотечный кредит. В целом банки выдали 11,6 млрд грн ипотечных кредитов.