С начала программы "єОселя" украинцы получили ипотечных кредитов почти на 12 миллиардов

С начала действия программы "єОселя" более 7600 украинских семей получили ипотечный кредит. В целом банки выдали 11,6 млрд грн ипотечных кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Более 7 600 украинских семей получили возможность приобрести новое жилье, взяв ипотечный кредит по программе єОселя. Шесть семей взяли кредиты на покупку частного дома, напомню, что такая возможность появилась благодаря расширению программы в конце января этого года. В целом банки выдали с начала действия єОсели кредитов на 11,6 млрд грн", — заявила заместитель Министра экономики Украины Надежда Бегун.

За прошедшую неделю кредиты взяли 193 украинца, 30% из которых - на условиях массовой ипотеки, которая доступна всем гражданам. Чаще всего кредиты брали для приобретения жилья на вторичном рынке (143 кредита) и у застройщика (34). Также 16 украинцев взяли кредиты на покупку квартиры в строящемся доме.

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Больше всего ипотечных кредитов взяли жители:

Киевской области - 52;

города Киева - 39;

Одесской области - 13;

Волынской области - 11;

Винницкой области - 10.