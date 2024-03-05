ChatGPT теперь может озвучивать свои ответы

OpenAI представила новую, голосовую функцию под названием "Read Aloud" для своей модели искусственного интеллекта ChatGPT. Эта функция позволяет пользователям прослушивать ответы ChatGPT вслух, выбрав один из пяти вариантов озвучки.

Об этом сообщает издание TheVerge.

"Теперь ChatGPT может читать вам ответы. На iOS или Android нажмите и удерживайте сообщение, а затем нажмите "Прочитать вслух". Функция работает и в Интернет-версии - нажмите кнопку "Прочитать вслух" под сообщением", — пишет OpenAI.

Голосовая функция доступна как в веб-версии ChatGPT, так и в мобильных приложениях для iOS и Android. Издание пишет, что "Read Aloud" может озвучивать текст на 37 языках, автоматически определяя его во время чтения. Функция работает как с моделями GPT-4, так и с GPT-3.5.

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Напомним:

Компания OpenAI 15 февраля представила новую систему искусственного интеллекта под названием Sora, которая может создавать реалистичные видео на основе текстовых запросов пользователей.