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Вражеские обстрелы повредили газопровод и обесточили потребителей в двух областях

Вторник, 5 марта 2024, 10:37 - Анастасия Жарикова

В результате вражеских обстрелов в Донецкой области была обесточена шахта, а в Днепропетровской области получил повреждения газопровод.

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Из-за боевых действий отключилась воздушная ЛЭП в Донецкой области, в результате этого обесточилась подстанция, от которой питается шахта и бытовые потребители. 16 человек вывели на поверхность из шахты.

Также в результате артобстрела поврежден газопровод в г. Никополь, есть отключенные потребители.

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Из-за боевых действий на Черниговщине отключилась воздушная линия электропередачи, которая питает бытовых потребителей - обесточены 370 домохозяйств в 6 населенных пунктах.

Линия 330 кВ, питавшая ЗАЭС, остается обесточенной.

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4 марта Украина экспортировала рекордные 13 гигаватт электричества в другие страны. Покупать электроэнергию будут Словакия, Венгрия, Польша, Румыния и Молдова.

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