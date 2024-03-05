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В Украине заметно выросли продажи новых грузовиков

Вторник, 5 марта 2024, 10:33 - Анастасия Дячкина

В феврале 2024 года в Украине было зарегистрировано 1025 новых коммерческих автомобилей, что на 31% больше, чем в январе.

Об этом сообщила Ассоциация украинских автопроизводителей "Укравтопром".

По сравнению с февралем 2023 года регистрация новых коммерческих авто (грузовые авто и спецавтомобили) увеличилась на 41%.

Среди моделей-лидеров продаж в прошлом месяце:

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  • Renault - 303 ед.
  • Scania - 68 ед.,
  • Mercedes-Benz - 56 ед.
  • Citroen - 54 ед.,
  • MAN – 54 ед.

Всего с начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили более 1,8 тыс новых машин, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним:

В феврале в Украине реализовали почти 5,7 тысячи новых легковых авто – по сравнению с февралем 2023 года рынок увеличился на 51%. При этом от февральского показателя довоенного 2021 года реализация новых авто отстает лишь на 11%.

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авто Укравтопром
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Экономическая правда
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