В Украине заметно выросли продажи новых грузовиков
В феврале 2024 года в Украине было зарегистрировано 1025 новых коммерческих автомобилей, что на 31% больше, чем в январе.
Об этом сообщила Ассоциация украинских автопроизводителей "Укравтопром".
По сравнению с февралем 2023 года регистрация новых коммерческих авто (грузовые авто и спецавтомобили) увеличилась на 41%.
Среди моделей-лидеров продаж в прошлом месяце:
- Renault - 303 ед.
- Scania - 68 ед.,
- Mercedes-Benz - 56 ед.
- Citroen - 54 ед.,
- MAN – 54 ед.
Всего с начала года украинский парк грузовых и спецавтомобилей пополнили более 1,8 тыс новых машин, что на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Напомним:
В феврале в Украине реализовали почти 5,7 тысячи новых легковых авто – по сравнению с февралем 2023 года рынок увеличился на 51%. При этом от февральского показателя довоенного 2021 года реализация новых авто отстает лишь на 11%.