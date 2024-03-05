МАГАТЭ с начала войны предоставило украинским АЭС оборудование на 8,5 миллиона евро

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после начала большой войны предоставило Украине оборудование для электростанций на сумму более 8,5 млн евро.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время заседания Совета управляющих МАГАТЭ, передает Укринформ.

"С ноября 2023 года Агентство организовало пять поставок оборудования для ядерной и физической ядерной безопасности в Украину, в результате чего общая стоимость поставок с начала войны достигла более 8,5 млн евро. Агентство, также продолжало осуществлять свою программу медицинской помощи", - рассказал он.

Также продолжаются дискуссии по определению потребностей в ликвидации последствий затопления в Херсонской области. МАГАТЭ также "подготовило предложение по первому этапу поддержки в сфере безопасности и защиты радиоактивных источников в Украине".

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Глава МАГАТЭ отметил, что Хмельницкая, Южноукраинская и Ровенская АЭС продолжают производить электроэнергию для энергосистемы Украины.

"За отчетный период не было зафиксировано случаев, когда действующие АЭС были вынуждены уменьшать производство электроэнергии из-за войны. Однако частые сигналы воздушной тревоги подчеркивают опасность военного конфликта для ядерной безопасности и защищенности этих объектов", - сказал он.

По словам Гросси, за последние три месяца ротации персонала Агентства на всех ядерных площадках были проведены по плану и без задержек. На всех пяти АЭС в Украине было развернуто 98 миссий в составе 131 сотрудника МАГАТЭ в рамках постоянного присутствия.

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Напоминаем:

Гендиректор Международного агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 5 марта встретится с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которой, в частности, планирует узнать его видение дальнейшей работы и обеспечения безопасности Запорожской АЭС.