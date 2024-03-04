БЭБ допросило более 100 человек по делу против Коломойского

В рамках расследования дела против Игоря Коломойского детективы Бюро экономической безопасности Украины уже допросили более 100 человек; состоялись две и назначены еще две экспертизы.

Об этом "Укринформу" рассказал и.о. директора БЭБ Андрей Пащук.

Среди более ста допрошенных по делу Коломойского, по его словам, есть и бывшие и действующие сотрудники ПриватБанка: инкассаторы, кассиры и менеджмент.

"Это очень объемное производство. В его рамках допрошено более 100 человек, проведено 2 экспертизы, еще две назначены. Это комплексная инженерно-техническая и судебно-экономическая экспертизы. Схема, которую расследует БЭБ, очень сложная, в ней было привлечено более 10 субъектов хозяйствования, в том числе 4 коммерческих банка", — уточнил Пащук.

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Расследование осложняется тем, что события, которые исследуются в производстве, отсрочены во времени. Глава Бюро также пожаловался, что на ход следствия негативно влияет большое количество манипуляций, в том числе и медийных, вокруг Коломойского.

"Думаю, в ближайшее время детективы предоставят больше подробностей", — заверил чиновник.

Напомним:

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2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

28 ноября Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения для олигарха Игоря Коломойского в виде содержания под стражей с альтернативой залога 3,7 млрд грн до 26 января.

Шевченковский райсуд Киева оставил Игоря Коломойского под стражей еще на два месяца, до 25 апреля. Кроме этого, суд уменьшил размер залога на 150 миллионов гривен, до 2,4 миллиарда гривен.