За первые два месяца года правительство привлекло 74 миллиарда от продажи облигаций

С начала 2024 года правительство привлекло от продажи Облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на аукционах более 74 млрд гривен в эквиваленте, а в целом в течение военного положения - более 892 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"По данным Депозитария НБУ, в течение двух месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 34,8 млрд гривен, 477,3 млн долларов и 514,2 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 10,1 миллиард грн, 548,5 млн долл. США и 555,5 млн евро", - говорится в сообщении.

В течение января-февраля 2024 года заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 20,1 миллиарда грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в феврале - на 796,4 млн грн.

Реклама:

Всего с начала полномасштабной войны до 29 февраля 2024 года правительством на первичных аукционах было привлечено 589 020,9 млн грн, 6 094,6 млн долл. США и 2 227,3 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 439 561,3 млн грн, 6 684,2 млн долл. США и 1 806,1 млн евро.

Напомним:

Министерство финансов на аукционах 27 февраля разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на общую сумму более 11 млрд грн в эквиваленте.

Реклама: