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Мінфін залучив понад 11 мільярдів від розміщення ОВДП

Вівторок, 27 лютого 2024, 19:28 - Ігор Пилипів

Міністерство фінансів на аукціонах 27 лютого розмістило облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) на загальну суму понад 11 млрд грн в еквіваленті.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну в Facebook.

Зазначається, що від розміщення 1-річних облігацій під 16,8% вдалося залучити 3,23 млрд грн.

При цьому від продажу ОВДП з терміном обігу 2 роки надійшло 2,2 млрд грн під 17,6% річних.

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інфографіка: Мінфін

А розміщення облігацій терміном обігу понад три роки під 18,5% річних принесло держбюджету 98 млн грн.

Також Мінфін розмістив 1-річні облігації в євро під 4,66% - вдалось залучити 143 млн дол.

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Нагадаємо:

Минулого тижня Міністерство фінансів на аукціонах розмістило ОВДП на загальну суму понад 16,6 млрд грн в еквіваленті.

Мінфін ОВДП
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