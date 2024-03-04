В феврале энергетики "ДТЭК" возобновили электроснабжение для более 400 тысяч потребителей
Понедельник, 4 марта 2024, 16:15 -
В феврале энергетики "ДТЭК" восстановили электроснабжение для 426 тысяч семей после обстрелов российских оккупантов.
Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК".
Так, в прошлом месяце удалось вернуть питание для:
- 226 689 семей Днепропетровщины.
- 189 655 домов Донецкой области, где не прекращаются боевые действия.
- 10 474 домов киевлян.
Напомним:
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Ранее сообщалось, что этой зимой российские оккупанты по меньшей мере 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК.
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