В феврале энергетики "ДТЭК" возобновили электроснабжение для более 400 тысяч потребителей

В феврале энергетики "ДТЭК" восстановили электроснабжение для 426 тысяч семей после обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК".

Так, в прошлом месяце удалось вернуть питание для:

226 689 семей Днепропетровщины.

189 655 домов Донецкой области, где не прекращаются боевые действия.

10 474 домов киевлян.



Напомним:

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Ранее сообщалось, что этой зимой российские оккупанты по меньшей мере 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК.