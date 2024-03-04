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В феврале энергетики "ДТЭК" возобновили электроснабжение для более 400 тысяч потребителей

Понедельник, 4 марта 2024, 16:15 - Артур Крыжный

В феврале энергетики "ДТЭК" восстановили электроснабжение для 426 тысяч семей после обстрелов российских оккупантов.

Об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК".

Так, в прошлом месяце удалось вернуть питание для:

  • 226 689 семей Днепропетровщины.
  • 189 655 домов Донецкой области, где не прекращаются боевые действия.
  • 10 474 домов киевлян.

Напомним:

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Ранее сообщалось, что этой зимой российские оккупанты по меньшей мере 40 раз атаковали энергостанции ДТЭК. 

ДТЭК
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