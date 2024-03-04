Большую приватизацию планируют возобновить: подпадают "Центрэнерго" и еще два крупных предприятия

В Украине в этом году планируют возобновить большую приватизацию. Среди объектов, которые будут подпадать под нее, есть "Объединенная горно-химическая компания", "Одесский припортовый завод" и Центрэнерго.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

"В этом году ожидаем, что будет восстановлена большая приватизация. Призываем инвесторов, в частности, западных партнеров посмотреть на объекты. Интерес очень большой. И мы сегодня если не видим быстрого вхождения, то мы понимаем, что мы действительно делаем большую работу по коммуникации, по общению с нашими партнерами с точки зрения вхождения инвесторов в Украину", - рассказал он.

Также Шмыгаль назвал объекты, которые выставят на продажу. В частности, это "Объединенная горно-химическая компания", "Одесский припортовый завод", Центрэнерго, угольные шахты.

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"То есть это и еще ряд объектов, которые будут попадать в объекты большой приватизации", — добавил он.

Напомним:

Фонд госимущества Украины объявил аукцион по приватизации государственного предприятия "Ганнопольский спиртовой завод", он запланирован на 5 марта. Стартовая цена объекта - 3,82 миллиона гривен. Аукцион запланирован на 5 марта.

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За два года полномасштабной войны онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи пополнили бюджеты разных уровней на 23,5 миллиарда гривен. Малая приватизация пополнила государственный и местные бюджеты почти на 5,6 миллиарда гривен.