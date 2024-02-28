За два года полномасштабной войны онлайн-аукционы пополнили бюджеты почти на 25 миллиардов

За два года полномасштабной войны онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи пополнили бюджеты разных уровней на 23,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

"С начала полномасштабного вторжения Прозорро.Продажи помогла заработать государству более 23 млрд гривен. Это четвертая часть от суммы всех доходов в 83 миллиарда гривен, привлеченных в бюджеты разных уровней", — отметила Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Больше всего средств по результатам аукционов привлек Фонд гарантирования вкладов - почти 6,5 миллиарда гривен. Малая приватизация пополнила государственный и местные бюджеты почти на 5,6 миллиарда гривен. Еще более 3,7 миллиарда гривен получили организаторы торгов по реализации активов по делам о банкротстве для расчетов с кредиторами.

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По состоянию на сегодня от 24 февраля 2022 года онлайн-аукционы в системе объявили почти 5 тысяч организаторов, выставив для продажи или сдачи в аренду свои активы по всей стране. За два года военного положения в системе состоялось более 36 тысяч аукционов.