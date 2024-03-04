Турция на треть сократила экспорт в Россию из-за угрозы санкций США

Объем поставок из Турции в Россию за февраль сократился на 33% – до 670 млн долл по сравнению с 1 млрд долл за аналогичный период 2023 года.

Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на данные Министерства торговли Турции.

По итогам двух месяцев года турецкий экспорт в РФ составил 1,29 млрд долл. Годом ранее он превышал 2 млрд долл. В настоящее время на Россию приходится всего 3,2% в общем экспорте Турции. В феврале лидерами по этому показателю стали Германия (1,72 млрд долл) и США (1,33 млрд долл).

Импорт из России в Турцию в прошлом месяце также упал более чем на треть (36,65%) – с 2 млрд долл до 1,3 млрд долл год к году.

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Похожая тенденция наблюдалась и в январе. Тогда экспорт из Турции в Россию сократился на 39%, до 631 млн долл по сравнению с 1 млрд долл за аналогичный период 2023 года. По ряду товаров торговля полностью прекратилась. В частности, это коснулось машинного оборудования, говорил источник Reuters.

Причиной сокращения товарооборота стал риск вторичных санкций со стороны США. 22 декабря 2023 года американский президент Джо Байден разрешил Минфину вводить ограничения против иностранных финансовых организаций, которые помогают обслуживать сделки с участием подсанкционных лиц из РФ или содействуют поставкам оборудования российскому военно-промышленному комплексу.

После этого банки в Турции начали пересматривать отношения с клиентами из РФ из-за страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. Ситуация затронула и российских экспортеров нефти, которые перестали получать деньги за проданные Анкаре баррели.

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В январе аналогичные проблемы возникли с Индией, которая отказалась принимать 14 танкеров с сахалинской нефтью сорта Sokol после того, как "Роснефть" не смогла открыть счет в ОАЭ, чтобы получать оплату в дирхамах.

В начале февраля турецкие банки стали закрывать счета российских компаний. При этом если раньше под ограничения подпадали только те, кто находился под санкциями, то теперь это распространилось почти на всех.

Напомним:

Новые санкции США против РФ могут повлиять на продажу российской нефти в Индию, которая является крупнейшим покупателем ее морской нефти.