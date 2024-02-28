Новые санкции США угрожают продажам российской нефти в Индию - Reuters

Новые санкции США против РФ могут повлиять на продажу российской нефти в Индию, которая является крупнейшим покупателем ее морской нефти.

Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на источники в отрасли.

Отмечается, что санкции также усложнят попытки индийских государственных нефтепереработчиков обеспечить ежегодные соглашения о поставках.

Санкции нацелены на ведущую российскую танкерную группу "Совкомфлот", которую Вашингтон обвинил в причастности к нарушению ограничения цен G7 на российскую нефть.

Реклама:

"Индийские нефтепереработчики обеспокоены последними санкциями, которые создадут "проблемы" с получением судов для российской нефти и могут поднять фрахтовые ставки. Это может сузить дисконт на нефть, которая покупается у трейдеров и российских компаний на условиях поставки", - говорится в сообщении.

Кроме того, России, вероятно, придется проталкивать еще больше объемов через трейдеров, чтобы защититься от риска дальнейших санкций.

РФ в 2023 году стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию. Благодаря срочным сделкам и закупкам на спотовом рынке южноазиатская страна импортировала около 1,66 млн баррелей российской нефти в день в 2023 году по сравнению со средними 652 тыс баррелей в день в 2022 году.

Реклама:

Добавляется, что "Роснефть" предложила скидку в размере 3-3,50 долларов США за баррель к ценам в Дубае, что дороже, чем текущая сделка ведущего нефтепереработчика Indian Oil с "Роснефтью", которая завершается 31 марта, со скидкой в 8-9 долларов США к дубайским котировкам на стоимость и база фрахта.

Однако нефтепереработчики считают предложенную скидку незначительной, учитывая неопределенность, вызванную санкциями.

Напомним:

Президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты вводят более 500 санкций против РФ и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти Алексея Навального.

Экономическая правда.