В тройке лидеров – электрокар: какие авто чаще всего покупали украинцы в феврале
Понедельник, 4 марта 2024, 09:19 -
В прошлом месяце десять моделей сформировали почти 40% рынка новых легковых автомобилей. В тройке лидеров также оказался электрокар.
Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобильных производителей "Укравтопром".
Как и в прошлом году, возглавляет украинский рейтинг самых популярных новых авто компактный кроссовер Renault Duster.
Как выглядит десятка бестселлеров февраля 2024 года:
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- Renault Duster – 603 ед.;
- Toyota RAV-4 – 298 ед.;
- Volkswagen ID.4 – 257 ед.;
- Peugeot 301 – 96 ед.;
- Skoda Scala – 156 ед;
- Mazda CX 5 – 145 ед.;
- KIA Sportage – 132 ед.;
- Toyota Hilux – 112 ед;
- BYD Song Plus – 110 ед;
- Toyota Camry – 108 ед.
Напомним:
В феврале в Украине реализовали почти 5,7 тысячи новых легковых авто – по сравнению с февралем 2023 года рынок увеличился на 51%. При этом от февральского показателя довоенного 2021 года реализация новых авто отстает лишь на 11%.
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