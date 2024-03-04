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В тройке лидеров – электрокар: какие авто чаще всего покупали украинцы в феврале

Понедельник, 4 марта 2024, 09:19 - Анастасия Дячкина
 
Фото: Getty Images

В прошлом месяце десять моделей сформировали почти 40% рынка новых легковых автомобилей. В тройке лидеров также оказался электрокар.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобильных производителей "Укравтопром".

Как и в прошлом году, возглавляет украинский рейтинг самых популярных новых авто компактный кроссовер Renault Duster.

Как выглядит десятка бестселлеров февраля 2024 года:

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  • Renault Duster – 603 ед.;
  • Toyota RAV-4 – 298 ед.;
  • Volkswagen ID.4 – 257 ед.;
  • Peugeot 301 – 96 ед.;
  • Skoda Scala – 156 ед;
  • Mazda CX 5 – 145 ед.;
  • KIA Sportage – 132 ед.;
  • Toyota Hilux – 112 ед;
  • BYD Song Plus – 110 ед;
  • Toyota Camry – 108 ед.

Напомним:

В феврале в Украине реализовали почти 5,7 тысячи новых легковых авто – по сравнению с февралем 2023 года рынок увеличился на 51%. При этом от февральского показателя довоенного 2021 года реализация новых авто отстает лишь на 11%.

авто электромобиль Укравтопром
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