В тройке лидеров – электрокар: какие авто чаще всего покупали украинцы в феврале

Фото: Getty Images

В прошлом месяце десять моделей сформировали почти 40% рынка новых легковых автомобилей. В тройке лидеров также оказался электрокар.

Об этом сообщает Ассоциация украинских автомобильных производителей "Укравтопром".

Как и в прошлом году, возглавляет украинский рейтинг самых популярных новых авто компактный кроссовер Renault Duster.

Как выглядит десятка бестселлеров февраля 2024 года:

Реклама:

Renault Duster – 603 ед.;

Toyota RAV-4 – 298 ед.;

Volkswagen ID.4 – 257 ед.;

Peugeot 301 – 96 ед.;

Skoda Scala – 156 ед;

Mazda CX 5 – 145 ед.;

KIA Sportage – 132 ед.;

Toyota Hilux – 112 ед;

BYD Song Plus – 110 ед;

Toyota Camry – 108 ед.

Напомним:

В феврале в Украине реализовали почти 5,7 тысячи новых легковых авто – по сравнению с февралем 2023 года рынок увеличился на 51%. При этом от февральского показателя довоенного 2021 года реализация новых авто отстает лишь на 11%.