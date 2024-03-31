Поставщики нефти США проникают на рынки стран ОПЕК+

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Экспорт нефти из США установил пять новых ежемесячных рекордов с тех пор, как западные страны начали вводить санкции против России в 2022 году.

Об этом сообщает Bloomberg.

Рекордная добыча нефти в США, что происходит в то время, когда ОПЕК и ее союзники ограничивают собственную добычу помог американским производителям закрепиться на зарубежных рынках.

Американские поставщики, пробираются на рынки, где когда-то доминировали ОПЕК и ее союзники.

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Например, Индия - третий по величине импортер нефти и второй по величине покупатель после Китая - является последним рынком, который испытывает приток американской нефти.

Согласно данным компании Kpler, занимающейся отслеживанием поставок нефти в Индию, в марте поставки американской нефти в Индию вырастут до самого высокого уровня почти за год.

В то же время, импорт российской нефти упал примерно на 800 тыс баррелей в день с прошлогоднего максимума, как показывает отслеживание танкеров Bloomberg. Российские поставки могут сократиться еще больше, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы больше не принимают грузы с танкеров, принадлежащих государственному ПАО "Совкомфлот", который недавно попал под санкции США.

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При этом, Индийские нефтепереработчики также прекратили закупки у Венесуэлы в преддверии окончания срока действия американских санкций в середине следующего месяца. Эти поставки сейчас достигнут худшего уровня за год.

Хотя американская нефть уже давно является мировым лидером по объемам поставок, нарушение энергетических потоков после вторжения России в Украину создало новый спрос на американские баррели. Поставки в Европу и Азию резко выросли, превратив США в одного из крупнейших мировых экспортеров.

Напомним:

Цены на нефть снижаются после сообщения о том, что запасы сырой нефти в США, крупнейшем потребителе в мире, резко выросли.

Экономическая правда