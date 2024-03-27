Нафта дешевшає через зростання запасів в США

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Ціни на нафту знижуються після повідомлення про те, що запаси сирої нафти в США, найбільшому споживачі у світі, різко зросли.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що травневі ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 0,74 дол до 85,51 дол за барель. Термін дії травневого контракту закінчується 28 березня, а червневий контракт, який більш активно торгується, подешевшав на 0,68 дол до 84,95 дол за барель.

Також ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) з поставкою в травні впали на 0,64 дол до 80,98 долара.

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Цього тижня ціни впали після того, як досягли максимуму з жовтня минулого тижня, і залишаються приблизно на 3% вищими за середню ціну закриття в перший тиждень березня.

За словами ринкового стратега компанії IG Джун Жуна, різке зростання запасів нафти в США та очікування потенційної бездіяльності ОПЕК+ у її політиці видобутку наступного тижня призвели до подальшого розкручування цін на нафту.

Запаси сирої нафти в США зросли на 9,3 млн барелів за тиждень, що закінчився 22 березня, повідомляють ринкові джерела з посиланням на дані Американського інституту нафти. Запаси дистиляту також зросли на 531 тис барелів.

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Однак запаси бензину впали на 4,4 млн барелів.

Видання стверджує, що ОПЕК+, навряд чи застосує будь-які зміни в політику видобутку нафти до повної зустрічі міністрів у червні цього року.

Економічна правда.