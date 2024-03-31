Проект электрички между Киевом и Вышгородом отложен

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Сообщение электричкой в рамках проекта Kyiv City Express, которое анонсировали в июне 2023 года, отложено "Укрзализныцей" из-за отсутствия стороны, которая бы профинансировала проект.

Об этом известно из материала The Village.

В июне 2023 года сообщали о том, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры работает над созданием нового маршрута в рамках Kyiv City Express - Киев-Вышгород.

Однако спустя почти год после анонса проект так и не был реализован.

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В материале издания The Village, посвященном киевской электричке, отмечается, что проект был отложен "из-за отсутствия заинтересованной стороны, которая готова была бы поддержать проект финансово".

"Кто в этом запуске должна быть заинтересованная сторона?" - Пожалуй, Вышгород. Но, во-первых, никакой инициативы от них нет. Во-вторых, они не готовы участвовать в софинансировании этого проекта. И главное, есть ли потребность в таких перевозках? Сообщение с Вышгородом обеспечивается автомобильным транспортом, рост спроса не прогнозируется. А там нужны делать большие вложения в инфраструктуру", - говорит директор филиала "Пригородная пассажирская компания" Александр Болдов.

Напомним:

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"Укрзализныця" с 20 декабря запускает в Днепре обновленную систему пригородного сообщения Dnipro City Express.

Экономическая правда