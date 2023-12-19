УЗ запускає Dnipro City Express із модернізованими електричками

фото: уз

"Укрзалізниця" з 20 грудня запускає в Дніпрі оновлену систему приміського сполучення Dnipro City Express.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Як і в Києві, City Express в Дніпрі призначений для того, щоб поєднати максимально зручним сполученням з використанням оновленого та сучасного рухомого складу велике місто з його передмістям та містами-сателітами", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що на першому етапі проєкту Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро - Камʼянське та зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Камʼянське.

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Поїзди відправлятимуться з Дніпра о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10. Зворотно, з Камʼянського, поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Час в дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції становитиме приблизно 40 хвилин, а вартість - від 12 до 18 гривень.

При цьому на маршруті курсуватимуть відновлені на потужностях УЗ електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а також - портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

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Квитки на поїзди доступні в чат-боті Укрзалізниці: https://chats.viber.com/bot_uz.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що "Укрзалізниця" у грудні почне оновлювати приміське сполучення у Дніпрі - запустить перший із маршрутів системи Dnipro City Express.

Економічна правда