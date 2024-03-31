В Харькове не применяют ограничения электроэнергии впервые с 22 марта

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В Харькове нет ограничений электроэнергии, впервые с 22 марта, когда энергетическая инфраструктура города значительно пострадала от российских обстрелов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В Министерстве отметили, что ограничения в Харькове не применяются.

Харьковская область осталась единственной областью, в которой аварийные отключения действовали на момент 30 марта.

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Кроме этого, в Минэнерго сообщили, что аварийные отключения применяют в Одесской области, после ночного обстрела. Как отмечают в ДТЭК, после обстрела в ночь на 31 марта, было обесточено 170 тыс домов, сейчас жители Одессы преимущественно со светом, обесточенными остаются примерно 10 тыс домов. В городе остановили работу электротранспорта.

31 декабря враг также атаковал газовый объект во Львовской области, по предварительным данным, погиб один человек.

Напомним:

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В результате российской атаки 22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, которая является крупнейшей станцией в Харьковской области и одной из крупнейших в Украине.

Вечером 30 марта НЭК "Укрэнерго" применяла аварийные графики отключения в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях.

Экономическая правда