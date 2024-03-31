Ночью в некоторых областях применяли аварийные отключения электроэнергии
Воскресенье, 31 марта 2024, 10:00 -
Вечером 30 марта НЭК "Укрэнерго" применяла аварийные графики отключения в Донецкой, Днепропетровской, Сумской, Полтавской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
Причина аварийных отключений - сетевые ограничения на магистральных линиях оператора системы передачи для недопущения перегрузки сечений.
Кроме этого, графики отключений продолжают действовать на Харьковщине.
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В Минэнерго отмечают, что угрозы отключений электроэнергии для других регионов нет.
Напомним:
30 марта в Минэнерго отмечали, что аварийные отключения электроэнергии отменили сразу в шести областях, с ограничениями остается Харьковщина.
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Экономическая правда
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