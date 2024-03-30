Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности

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Meta Platforms не смогла убедить федеральный апелляционный суд США отложить повторное рассмотрение дела о нарушении конфиденциальности в ее подразделении Facebook.

Об этом сообщает Bloomberg.

В пятницу Апелляционный суд округа Колумбия постановил, что компания Meta не удовлетворила требования о судебном запрете на время рассмотрения апелляции ни по одному из пяти конституционных обжалований.

Это решение стало последним поражением Meta в этом месяце в череде решений о том, может ли ФТК возобновить действие соглашения о конфиденциальности от 2020 года, которое касалось обвинений в нарушении компанией условий после получения штрафа в размере 5 миллиардов долларов в 2023 году.

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Окружной судья США Рэндольф Мосс 14 марта отклонил запрос Meta на предварительный судебный запрет, постановив, что если Федеральная торговая комиссия (ФТК) права в своем утверждении, что Meta ставит под угрозу конфиденциальность потребителей.

Центральное место в предложенных ФТК поправках занимает запрет на использование данных несовершеннолетних и расширение ограничений на технологию распознавания лиц. Претензии, выдвинутые против Meta, содержат обвинения в обманчивой практике в отношении заверений родителей о мерах защиты детей.

Напомним:

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Компания-владелец Facebook и Instagram - Meta Platforms - объявила, что пользователи Instagram и Threads теперь могут ограничить политический контент в своих лентах с помощью новой функции.