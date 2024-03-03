ИИ будет помогать разминировать украинские земли: Минэкономики подписало контракт

Министерство экономики и технологическая компания Palantir, которая специализируется на аналитике больших данных, подписали соглашение о партнерстве.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Соглашение содержит конкретные положения о сотрудничестве по следующим направлениям:

оцифровка операций гуманитарного разминирования, автоматизация процессов, предусмотренных Национальной стратегией противоминной деятельности на период до 2033 года;

расширение цифровых возможностей для координации высвобождения и оценки земель, определения приоритетов регионов и управления рисками в противоминной деятельности;

использование ассистента на базе платформы искусственного интеллекта Palantir (AIP) для принятия решений в противоминной деятельности.

Платформа будет работать с большими базами данных, сформированных причастными к выполнению мероприятий противоминной деятельности структурами, начиная от органов местного самоуправления, региональной власти, министерств и ведомств и заканчивая операторами противоминной деятельности.

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Предполагается, что базы будут содержать как постоянную информацию, например, оценку экономической эффективности сельхозземель, близость загрязненных территорий к коммуникациям и т.п., так и оперативную, которая будет регулярно обновляться.

Речь идет, в частности, о данных обследования территорий ГСЧС, ГССТ, неправительственными операторами, количестве и состоянии техники, наличии пиротехнических подразделений на конкретных направлениях и т.д.

Благодаря возможностям Palantir AIP, платформа будет анализировать информацию и давать рекомендации по оптимизации процессов.

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Например, сможет посоветовать, учитывая все данные, как наиболее эффективно провести очистку конкретной территории - с помощью новых методов разминирования, таких, как дроны, или с применением традиционных методов.

Конечной же целью видится разминировать территории быстрее и при меньших затратах.

Напомним:

В октябре сообщалось, что целостная стратегия информационного менеджмента гуманитарного разминирования территорий Украины будет базироваться на data-ориентированном подходе - обрабатывать данные будет помогать искусственный интеллект