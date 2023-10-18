ШІ допомагатиме розміновувати українські землі

Цілісна стратегія інформаційного менеджменту гуманітарного розмінування територій України базуватиметься на data-орієнтованому підході - обробляти дані допомагатиме штучний інтелект.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Демоверсію унікального проєкту представили на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася в Загребі 11-12 жовтня 2023 року.

Втілити задумане допомагатиме американська технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних.

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"Завдяки штучному інтелекту ми аналізуватимемо big data, щоб ухвалювати якісні рішення, розставляти пріоритети, достеменно розуміти потреби і те, які ресурси потрібно залучати, щоб швидше розмінувати українські землі", - зазначила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, система зможе проаналізувати дані щодо потенційно замінованих територій, поєднати їх із даними з додаткових джерел, наприклад, щодо обʼєктів соціальної чи критичної інфраструктури та сформувати варіанти більш пріоритетних шляхів розмінування.

Очільниці Мінекономіки додала, що впровадження інформаційної системи дозволить:

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оперативно аналізувати рішення та дії в сфері гуманітарного розмінування;

коригувати їх;

удосконалювати підходи до очищення українських земель, покращувати;

прискорювати процеси.

"Наявність аналітичного дашборду та інтерактивного помічника, що у реальному часі генерує дані для ухвалення управлінських рішень, допоможе всім дотичним до розмінування структурам працювати в цій сфері більш ефективно", - резюмували в відомстві.

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Нагадуємо:

З початку 2023 року обстежено вже понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення - половину визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.

Україна залучила близько 500 мільйонів євро на розмінування, які витратять на засоби обстеження, техніку та екіпірування саперів.