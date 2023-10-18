ШІ допомагатиме розміновувати українські землі
Цілісна стратегія інформаційного менеджменту гуманітарного розмінування територій України базуватиметься на data-орієнтованому підході - обробляти дані допомагатиме штучний інтелект.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Демоверсію унікального проєкту представили на Першій Міжнародній донорській конференції з гуманітарного розмінування України, яка відбулася в Загребі 11-12 жовтня 2023 року.
Втілити задумане допомагатиме американська технологічна компанія Palantir, яка спеціалізується на аналітиці великих даних.
"Завдяки штучному інтелекту ми аналізуватимемо big data, щоб ухвалювати якісні рішення, розставляти пріоритети, достеменно розуміти потреби і те, які ресурси потрібно залучати, щоб швидше розмінувати українські землі", - зазначила перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.
Зокрема, система зможе проаналізувати дані щодо потенційно замінованих територій, поєднати їх із даними з додаткових джерел, наприклад, щодо обʼєктів соціальної чи критичної інфраструктури та сформувати варіанти більш пріоритетних шляхів розмінування.
Очільниці Мінекономіки додала, що впровадження інформаційної системи дозволить:
- оперативно аналізувати рішення та дії в сфері гуманітарного розмінування;
- коригувати їх;
- удосконалювати підходи до очищення українських земель, покращувати;
- прискорювати процеси.
"Наявність аналітичного дашборду та інтерактивного помічника, що у реальному часі генерує дані для ухвалення управлінських рішень, допоможе всім дотичним до розмінування структурам працювати в цій сфері більш ефективно", - резюмували в відомстві.
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Нагадуємо:
З початку 2023 року обстежено вже понад 225 тисяч гектарів земель сільгосппризначення - половину визначених для пріоритетного повернення до господарської експлуатації.
Україна залучила близько 500 мільйонів євро на розмінування, які витратять на засоби обстеження, техніку та екіпірування саперів.