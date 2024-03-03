Иран планирует увеличить добычу газа до 1,3 млрд кубометров через 5 лет

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Добыча газа в Иране достигнет 1,3 млрд кубометров в сутки через пять лет, по сравнению с 1,07 млрд кубометров в сутки сегодня.

Об этом сообщает министр нефти Ирана Джавад Оуджи, передает Reuters.

Чтобы "обеспечить центральную роль Ирана в мировой энергетике", в разработку его газовых месторождений будет инвестировано 80 миллиардов долларов, заявил Оуджи на седьмом саммите Форума стран-экспортеров газа (ФКЕГ), проходящем в Алжире.

Большая часть добываемого в Иране газа потребляется внутри страны или теряется при сжигании на факелах, а эксперты сообщают государственным СМИ, что в ближайшие годы страна может столкнуться с газовым дисбалансом в 300 миллионов кубометров в сутки.

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Внутреннее потребление газа жилым сектором сейчас приближается к рекордным 700 миллионов кубометров в сутки в зимние месяцы. Недавно министр нефти призвал иранцев ограничить свое потребление.

Напомним:

Хакеры из группировки Prana Network взломали почтовые серверы иранской компании IRGC Sahara Thunder на которых находился массив данных о производстве ударных беспилотников Shahed-136 для России.

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