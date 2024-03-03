Председателем НКРЭКУ избран Валерий Тарасюк
Новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг избран Валерий Тарасюк.
Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.
Валерия Тарасюка избирали 3 марта 2024 года члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования.
Ранее Тарасюк возглавлял НКРЭКУ с 2019 по 2022 год.
Также он был членом Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 2014 по 2016 год.
Читайте также: Худшее уже позади? Как энергетика пережила вторую зиму под атаками россиян
Напомним:
22 февраля 2024 года истек двухлетний срок полномочий председателя Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского. Нового председателя НКРЭКУ выберут путем тайного голосования.