Председателем НКРЭКУ избран Валерий Тарасюк

Новым председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг избран Валерий Тарасюк.

Об этом сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Валерия Тарасюка избирали 3 марта 2024 года члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования.

Ранее Тарасюк возглавлял НКРЭКУ с 2019 по 2022 год.

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Также он был членом Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг с 2014 по 2016 год.

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Напомним:

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22 февраля 2024 года истек двухлетний срок полномочий председателя Нацкомиссии по регулированию энергорынка и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константина Ущаповского. Нового председателя НКРЭКУ выберут путем тайного голосования.