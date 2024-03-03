Все разделы
Укр / Рус

"Укрзализныця" назначит дополнительный поезд из Киева во Львов на выходные

Воскресенье, 3 марта 2024, 10:30 - Экономическая правда

"Укрзализныця" назначает дополнительный скоростной поезд №741/742 Киев - Львов на предстоящие выходные.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" на своем канале в Telegram.

Отмечают, что отправка из столицы будет происходить в 14:58, прибытие во Львов в 20:56, отправка в обратном направлении - в 08:05, прибытие в Киев - в 14:10.

Билеты уже можно приобрести в приложении "Укрзализныци".

Реклама:

В УЗ также сообщили, что свой первый рейс выполнил новый поезд №295/296 Харьков - Днепр.

Напомним:

9 февраля "Укрзализныця" анонсировала запуск нового маршрута - поезд 295/296 соединит Харьков и Днепр и предоставит ночную альтернативу путешествия между двумя городами

Реклама:
Укрзализныця Киев Львов железная дорога
Реклама:
Материалы по теме
За февраль Укрзализныця перевезла наибольшее количество груза с начала российского вторжения 1 марта 2024, 15:30
УЗ перечислила в бюджет более 1,2 миллиарда с дивидендов 28 февраля 2024, 19:19
Завладение более 11 миллионами УЗ: экс-главе правления компании Кравцову вручили подозрение - источники 28 февраля 2024, 16:10
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте