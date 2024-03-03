"Укрзализныця" назначит дополнительный поезд из Киева во Львов на выходные
Воскресенье, 3 марта 2024, 10:30 -
"Укрзализныця" назначает дополнительный скоростной поезд №741/742 Киев - Львов на предстоящие выходные.
Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" на своем канале в Telegram.
Отмечают, что отправка из столицы будет происходить в 14:58, прибытие во Львов в 20:56, отправка в обратном направлении - в 08:05, прибытие в Киев - в 14:10.
Билеты уже можно приобрести в приложении "Укрзализныци".
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В УЗ также сообщили, что свой первый рейс выполнил новый поезд №295/296 Харьков - Днепр.
Напомним:
9 февраля "Укрзализныця" анонсировала запуск нового маршрута - поезд 295/296 соединит Харьков и Днепр и предоставит ночную альтернативу путешествия между двумя городами
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