"Укрзализныця" назначит дополнительный поезд из Киева во Львов на выходные

"Укрзализныця" назначает дополнительный скоростной поезд №741/742 Киев - Львов на предстоящие выходные.

Об этом сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" на своем канале в Telegram.

Отмечают, что отправка из столицы будет происходить в 14:58, прибытие во Львов в 20:56, отправка в обратном направлении - в 08:05, прибытие в Киев - в 14:10.

Билеты уже можно приобрести в приложении "Укрзализныци".

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В УЗ также сообщили, что свой первый рейс выполнил новый поезд №295/296 Харьков - Днепр.

Напомним:

9 февраля "Укрзализныця" анонсировала запуск нового маршрута - поезд 295/296 соединит Харьков и Днепр и предоставит ночную альтернативу путешествия между двумя городами

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