УЗ запускає новий поїзд із Харкова до Дніпра

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"Укрзалізниця" анонсувала запуск нового маршруту - поїзд 295/296 поєднає Харків та Дніпро і надасть нічну альтернативу подорожі між двома містами.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Поїзд відправлятиметься з Харкова по парних числах о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня.

У зворотному напрямку, з Дніпра, поїзд відправлятиметься по непарних числах теж о 23:40 та прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.

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Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2. У складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе, люкс.

Зазначається, що у перший рейс поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня - з Дніпра.

Квитки на поїзд будуть доступні за 20 діб до відправки у застосунку УЗ, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.

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Нагадаємо:

"Укрзалізниця" оголосила про призначення низки додаткових поїздів: у напрямку Львова з Києва та між Ворохтою, Львовом, Івано-Франківськом та Коломиєю.

Економічна правда