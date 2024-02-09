УЗ запускає новий поїзд із Харкова до Дніпра
"Укрзалізниця" анонсувала запуск нового маршруту - поїзд 295/296 поєднає Харків та Дніпро і надасть нічну альтернативу подорожі між двома містами.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
Поїзд відправлятиметься з Харкова по парних числах о 23:40 та прибуватиме до Дніпра о 05:05 ранку наступного дня.
У зворотному напрямку, з Дніпра, поїзд відправлятиметься по непарних числах теж о 23:40 та прибуватиме до Харкова о 05:05 наступного дня.
Зупинки передбачені на станціях Мерефа, Лихачове, Лозова, Павлоград, Синельникове-2. У складі поїзда вагони категорії плацкарт, купе, люкс.
Зазначається, що у перший рейс поїзд вирушить 2 березня з Харкова та 3 березня - з Дніпра.
Квитки на поїзд будуть доступні за 20 діб до відправки у застосунку УЗ, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів.
Нагадаємо:
"Укрзалізниця" оголосила про призначення низки додаткових поїздів: у напрямку Львова з Києва та між Ворохтою, Львовом, Івано-Франківськом та Коломиєю.
Економічна правда