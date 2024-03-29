Выключение отопления позволит лучше сбалансировать энергосистему – Шмигаль

Завершение отопительного сезона позволит лучше сбалансировать энергосистему Украины, однако "пункти незламності" продолжат работать.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

"Через приемлемые погодные условия ряд общин и городов уже приняли решение о завершении отопительного сезона. Несмотря на огромные вызовы и угрозы, мы прошли его (отопительный сезон – ЭП) успешно", – подчеркнул Шмигаль.

Выключение отопления, по его словам, позволит лучше сбалансировать энергосистему.

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"Это ресурсы, которые мы сейчас нуждаемся и направим на то, чтобы свет был у всех украинских семей. Ремонты не останавливаем ни на минуту. Продолжаем подготовку. Усиливаем устойчивость нашей энергетики. Начинаем копить ресурсы для следующей зимы", – подчеркнул глава правительства.

В то же время Шмыгаль заверил, что, несмотря на завершение отопительного сезона, "пункти незламності" продолжат работать, "их работает по стране более 10 тысяч".

Премьер подчеркнул, что все пункты должны быть доступны для людей постоянно, именно для этого правительство одобрило постановление, нормирующее вопрос перевода их работы на постоянную основу.

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Напомним:

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что если все местные власти завершат отопительный сезон до конца текущей недели, это позволит сэкономить около 500 миллионов кубометров газа.