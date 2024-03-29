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"Укрэнерго" применяет аварийные отключения света еще в трех областях

Пятница, 29 марта 2024, 20:13 - Алексей Павлыш

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить графики аварийных отключений на период вечернего максимума потребления в Сумской, Полтавской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

При этом аварийные отключения уже применены в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях.

"Основная причина - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции.

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Продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и в Кривом Роге", - говорится в сообщении.

Потребителей в других регионах также призвали потреблять электроэнергию экономно.

Напомним:

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Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил экстренные отключения в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Все из-за отсутствия достаточного объема генерирующих мощностей в системе.

Экономическая правда

Укрэнерго
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