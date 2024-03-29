"Укрэнерго" применяет аварийные отключения света еще в трех областях

Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить графики аварийных отключений на период вечернего максимума потребления в Сумской, Полтавской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

При этом аварийные отключения уже применены в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях.

"Основная причина - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции.

Реклама:

Продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и в Кривом Роге", - говорится в сообщении.

Потребителей в других регионах также призвали потреблять электроэнергию экономно.

Напомним:

Реклама:

Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил экстренные отключения в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Все из-за отсутствия достаточного объема генерирующих мощностей в системе.

Экономическая правда