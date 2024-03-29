Экспорт IT-услуг в феврале снизился на 5% по сравнению с 2023 годом

В феврале 2024 года объем IT-экспорта составил 518 миллионов долларов. Это принесло в украинскую экономику на 10 миллионов больше, чем в январе. В то же время это на 5% или 29 млн долл меньше, чем в феврале 2023 года.

Об этом сообщает dev.ua со ссылкой на подсчеты "Львовского IT Кластера".

Доля IT-услуг в структуре всего экспорта услуг в феврале 2024 года составила 37,2%. Это на 4,4% меньше, чем в феврале прошлого года. Тогда компьютерные сервисы составляли 41,6%.

"В феврале мы видим очень незначительное увеличение объемов экспорта IT-услуг по сравнению с январем. Следует понимать, что этот рост не является показателем того, что ситуация в IT-индустрии перестала быть критической. Ведь объемы продолжают уменьшаться по отношению к предыдущему году. Мы прогнозируем, что к концу года экспорт IT-услуг может упасть на 5-10%. Отвлечь возможные потери поможет только понятный механизм бронирования ключевых специалистов по экономическому принципу и возможность коротких бизнес-командировок за границу", – отметил CEO Львовского ІТ Кластера Степан Веселовский.

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Общая экспортная выручка всех услуг Украины в феврале этого года составила 1,39 млрд долл, что на 31 млн долл или 2% больше по сравнению с январем.

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Напомним:

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Хотя в прошлом году количество налогоплательщиков в ІТ-сфере уменьшилось на 3,1%, количество налогов, которые уплатила ІТ-индустрия, выросло на 11,5%.