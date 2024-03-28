Экспорт кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы: лицензии будут выдаваться по согласованию с Польшей

Украинское правительство ввело процедуру верификации четырех агрокультур: кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы. Теперь лицензии на их экспорт будут выдаваться по согласованию с польской стороной.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском.

"Сегодня украинское зерно не попадает на польский рынок. Наше правительство ввело процедуру верификации четырех агрокультур - кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы. Без лицензии экспорт этих категорий не происходит. Мы сейчас такие документы, такие разрешения не выдаем. Будем выдавать их только по совместному согласованию с польским правительством", — сказал он.

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