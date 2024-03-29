На берегу Тисы могут построить мультимодальный терминал для международных перевозок

На берегу реки Тиса на Закарпатье может появиться речной порт с мультимодальным терминалом - в Закарпатскую ОГА обратилось госпредприятие "Администрация речных портов" о выделении земельного участка.

Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОВА.

В ОВА обсудили перспективы реализации этого проекта обсудили во время совещания совместно со специалистами профильных департаментов областной военной администрации, БУВР Тисы, пограничниками.

Благодаря мультимодальному терминалу можно было бы организовать международные перевозки по Тисе с выходом к большим судоходным рекам.

Реклама:

"Речной порт и мультимодальный терминал станут первыми объектами такого типа в пределах Закарпатья. Его важность для международных перевозок для страны и нашего края в частности трудно переоценить.

Изучаем документальную базу, проблемные вопросы, общаемся со всеми заинтересованными структурами, чтобы разработать стратегию как можно более быстрого воплощения проекта", - отметил заместитель председателя ОВА Мирослав Билецкий.

Напоминаем:

Реклама:

В селе Горонда Закарпатской области планируется реализация проекта по строительству "сухого порта" для организации поставок украинской агропродукции в Италию.