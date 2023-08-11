На Закарпатті побудують "сухий порт" для експорту агропродукції в ЄС

У селі Горонда Закарпатської області планується реалізація проєкту з будівництва "сухого порту" для організації поставок української агропродукції в Італію.

Про це повідомляє видання Бізнес.Район.

"Проект "Сухий порт" поблизу с. Горонда має стати регіональним хабом. Горонда має стати регіональним хабом, що надає інтермодальну логістику та можливість зберігання зерна, рослинної олії та контейнерів", - зазначено в повідомленні.

Платформою для створення нового хаба стане "Страбичівський елеватор", який був введений в експлуатацію в грудні 1985 р. і міг приймати до 82,5 тис. тонн зерна. З 1999 року елеватор був законсервований.

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Зазначається, що для реалізації проєкту шукали логістичну платформу, з географічно зручним розташуванням, щоб обов'язково була присутня широка і вузька колія.

"У нас на Закарпатті вузькі колії є в Чопі, Мукачеві та станції Батьово і Страбичево. Усюди, окрім Страбичівської, уже працював приватний бізнес. Тому ми вирішили відновити нашу вузькоколійку", - зазначив голова Горондівської громади Іван Туряниця.

Завдяки перевантажувальним можливостям із широкої колії (1520 мм) на вузьку (1435 мм), а також складським приміщенням і контейнерним рішенням проєкт покращить потік українського зерна та соняшникової олії до Європейського Союзу.

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Під будівництво "сухого порту" планують виділити понад 40 гектарів землі.

Також повідомляється, що проєкт "Goronda Platform" реалізовуватиметься за участю італійського бізнесу. Міністр економіки Італії Адольфо Урсо об'єднав навколо проєкту італійські бізнес-кола, де залучені і залізниця, і власники італійських портів у Венеції, Вероні, Трієсті. Міністр запропонував їм приєднатися і стати одними із засновників цього терміналу.

Нагадуємо:

"Сухий порт" уже працює в Клевані на Рівненщині. Він є мультимодальним вантажним терміналом для розвантаження, перевантаження та зберігання різних товарів у контейнерах, які перевозитиме залізниця.

"Порт" має власні під'їзні шляхи, обладнаний сучасним устаткуванням, огороджений і забезпечений відеоспостереженням. Тут є вантажні машини, механізми, крани та навантажувачі.