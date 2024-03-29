РФ не допускає експертів МАГАТЕ до перевірки інформації про російську техніку на ЗАЕС

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії, які працюють на Запорізькій АЕС, не можуть потрапити до всіх зон станції, щоб перевірити інформацію про присутності російської військової техніки в одному з машинних залів атомної станції.

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

Зазначається, що росіяни досі не забезпечили своєчасний та належний доступ для експертів МАГАТЕ до всіх зон, важливих для ядерної безпеки та безпеки, включаючи деякі частини турбінних залів, ізолювальні ворота водойми-охолоджувача ЗАЕС та відкритий розподільний пункт 330 кВ. на сусідній Запорізькій ТЕС.

"МАГАТЕ відомо про повідомлення в соціальних мережах і зображення, пов’язані з присутністю військ і техніки в одному з турбінних залів ЗАЕС. Про наявність таких автомобілів у турбінних залах ЗАЕС гендиректор Рафаель Гроссі повідомляв раніше", – йдеться в повідомленні.

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Крім того, на найбільшій в Європі атомній електростанції експерти МАГАТЕ протягом останнього тижня продовжували щодня чути вибухи та постріли зі стрілецької зброї на різних відстанях від станції.

Попри це команда МАГАТЕ продовжувала проводити регулярні обходи майданчика протягом останнього тижня. Під час огляду, проведеного минулого тижня, команда МАГАТЕ не помітила жодних проблем, пов’язаних з ядерною безпекою.

Також ремонтні роботи на частинах системи безпеки енергоблока №1 досі не відновилися після того, як минулого тижня ЗАЕС вирішила їх знову перенести. Проте інші планові роботи з технічного обслуговування виконуються в інших місцях ЗАЕС.

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Додається, що на ЗАЕС розпочали осушення одного зі спринклерних басейнів 5-го енергоблока з метою його очищення, що триватиме близько трьох тижнів, після чого очищатимуть також спринклерний басейн 6-го блоку.

Нагадаємо:

Керівник Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що обмеження доступу українського персоналу до захопленої Росією Запорізької атомної електростанції не створює прямої загрози безпеці.