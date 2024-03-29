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С завтрашнего дня и до 15 июня частично ограничат движение по Северному мосту в Киеве

Пятница, 29 марта 2024, 14:14 - Артур Крыжный
 

На Северном мосту с завтрашнего дня, 30 марта, до 15 июня частично ограничат движение транспорта из-за проведения ремонтных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета.

"Ограничение движения будет происходить в направлении с левого на правый берег в правой части проезда сооружением с перекрытием полосы движения общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Изменения связаны с ремонтом плиты мостового полотна, который будет проводить коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и дорог г. Киева "Киевавтодормост".

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Напомним:

В Киеве с 1 марта по 5 апреля перекроют движение транспорта по участку развязки на пересечении ул. Дегтяревской и Александра Довженко. Изменения связаны с продолжением реконструкции этой развязки.

Киев
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