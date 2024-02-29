У Києві на понад місяць перекриють рух на з'їзді з вулиці Дегтярівської

карта: кмда

У Києві з 1 березня до 5 квітня перекриють рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка. Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки.

Про це повідомили у КК "Київавтодор".

Так, рух транспорту перекриють на з’їзді з вулиці Дегтярівської до вулиці Олени Теліги. Об’їзд місця виконання робіт буде здійснюватися внутрішніми з’їздами-заїздами зі споруди та прилеглими вулицями.

У межах реконструкції розв’язки рух транспорту також перекритий на з’їздах:

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із вул. Олени Теліги на вул. Дегтярівську (в напрямку ст. м. "Берестейська");

із вул. Дегтярівської на вул. Олександра Довженка (в напрямку до ст. м. "Шулявська").

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