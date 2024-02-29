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У Києві на понад місяць перекриють рух на з'їзді з вулиці Дегтярівської

Четвер, 29 лютого 2024, 19:28 - Анастасія Дячкіна
 
карта: кмда

У Києві з 1 березня до 5 квітня перекриють рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка. Зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки. 

Про це повідомили у КК "Київавтодор".

Так, рух транспорту перекриють на з’їзді з вулиці Дегтярівської до вулиці Олени Теліги. Об’їзд місця виконання робіт буде здійснюватися внутрішніми з’їздами-заїздами зі споруди та прилеглими вулицями.

У межах реконструкції розв’язки рух транспорту також перекритий на з’їздах:

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  • із вул. Олени Теліги на вул. Дегтярівську (в напрямку ст. м. "Берестейська");
  • із вул. Дегтярівської на вул. Олександра Довженка (в напрямку до ст. м. "Шулявська").

Нагадаємо: 

Кабінет міністрів на засіданні 23 лютого виділив 17,1 мільярда гривень на утримання доріг за рахунок невикористаних минулого року коштів держбюджету.

Київ дороги
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