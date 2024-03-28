Около 70% украинцев уверены в восстановлении экономики страны после победы – опрос

Около 70% опрошенных граждан Украины верят, что Украина восстановит экономический потенциал после победы.

Об этом заявил аналитик Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко, презентуя результаты общенационального социологического опроса по оценке украинцами усилий государства по восстановлению, передает Укринформ.

"Есть запас прочности, оптимизма в украинском обществе, который в первую очередь направлен на конечный результат, на то, что Украина не просто восстановит то, что потеряла во время войны, а выйдет на тот социально-экономический уровень развития, который был до начала российской агрессии. 68,3% граждан верят, что это возможно", – сказал Жовтенко.

Укринформ

По данным исследования, не согласны с этим утверждением 15% респондентов. Наиболее скептически настроены по способности страны восстановить свой социально-экономический потенциал жители южных областей: 31% респондентов из южных регионов не верят в это по сравнению с медианным значением 13% в остальных регионах.

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Процесс послевоенного восстановления Украины, по мнению большинства, не будет быстрым и займет, по меньшей мере, от 2 до 5 лет. Так считают 16,5% респондентов. 21% опрошенных оценили продолжительность процесса восстановления в 5–8 лет. 18% опрошенных отводят этап восстановления 8–10 лет. 22% респондентов считают, что Украине понадобится более десяти лет для восстановления после войны.

Замедлять темп послевоенного восстановления могут, по мнению опрошенных, прежде всего, огромный масштаб разрушений (70%), коррупция на национальном (58%) и местном уровнях (52%).

Самыми актуальными направлениями послевоенного восстановления страны большинство опрошенных считают: разминирование территорий (76,5%); восстановление разрушенного жилья и инфраструктуры (73%); психологическую помощь (51%); интеграцию ветеранов в послевоенную жизнь (51%) и создание новых рабочих мест и переквалификацию трудоспособного населения (50,5%).

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Ключевую роль в восстановлении Украины, по мнению респондентов, будет играть правительство Украины (53%) и иностранные государства (51,5%).

Непосредственно присоединиться к послевоенному восстановлению страны финансово или через волонтерство намерены 15% и 19% соответственно. Пассивно приобщиться к восстановлению государства как трудоустроенная экономически активная часть населения готовы 51% опрошенных. 19,5% респондентов готовы получить новую квалификацию или навыки, чтобы приобщиться к проектам по восстановлению страны. 15% опрошенных украинцев не видят себя участниками послевоенного обновления Украины.

укринформ

Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Центром политической социологии в период с 3 по 12 марта 2024 года. Методом face-to-face опросили 2001 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих на подконтрольной Украине территории. Максимальная случайная погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним:

Результаты опроса Центра Разумкова за январь 2024 года показали, что ожидания улучшения экономического благосостояния как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе снизились по отношению к началу 2023 года.