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Украинцы стали меньше верить в улучшение экономического положения

Среда, 21 февраля 2024, 15:05 - Экономическая правда

Ожидания улучшения экономического благосостояния как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе снизились относительно начала 2023 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова за январь 2024 года.

Согласно опросу, в январе 2024 года доля тех, кто считает, что ситуация изменится к лучшему в следующие три месяца, снизилась до почти 7%, что почти в два раза меньше, чем в феврале-марте 2023 года, когда о вере в улучшение говорили 13% опрошенных. 

При этом, доля тех, кто верит в изменения к худшему выросла с 23% в начале 2023 года, до 33% в январе 2024 года.

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Подобная ситуация также сохраняется относительно среднесрочной перспективы.

В улучшение экономического положения в следующие 2-3 года верят 31% опрошенных, тогда как в феврале-марте 2023 года этот показатель составлял 51%.

При этом, вера в ухудшение ситуации в среднесрочной перспективе все еще ниже и составляет 22,5%.

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Экономическая правда

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