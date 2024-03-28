США и Великобритания расследуют криптовалютные транзакции РФ на 20 миллиардов долларов

США и Великобритания начали проверять криптовалютные транзакции на сумму более 20 миллиардов долларов, прошедших через российскую биржу.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"США и Великобритания проверяют более 20 миллиардов долларов криптовалютных транзакций, прошедших через российскую виртуальную биржу, в рамках усилий союзников по борьбе с уклонением от санкций, поддерживающих войну Владимира Путина в Украине", – говорится в сообщении.

Платежи проходили через московскую криптобиржу Garantex с использованием криптовалюты Tether, привязанной к доллару.

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Отмечается, что эти переводы прошли после того, как против Garantex США и Великобритания ввели санкции – по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в РФ.

"Администрация президента Джо Байдена пытается прижать криптовалютные биржи, такие как Garantex, с первых дней войны. Транзакции на сумму 20 миллиардов долларов будут представлять собой одно из самых больших нарушений санкций, введенных против РФ с момента начала войны", – пишет Bloomberg.

Источники агентства предупредили, что расследования продолжаются, и еще слишком рано для выводов по сложности и непрозрачности транзакций с криптовалютами.

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Ранее биржа Garantex заявляла, что стремится предотвратить использование своей платформы для незаконной деятельности и активно сотрудничала с властями стран Европы и США, пока в отношении нее не были введены санкции.

Напомним:

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) ввело санкции против 13 юридических и двух физлиц, причастных к предоставлению финансовых услуг и технологического сектора российской экономики.