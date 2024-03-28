Найбільший світовий виробник цегли продав бізнес у Росії
Найбільший світовий виробник цегли - австрійський концерн Wienerberger - продав два заводи в Росії та вийшов з російського ринку.
Про це повідомило російське видання РБК.
Новим власником заводів концерну стала компанія місцевого бізнесмена Олексія Філіна "Строймікс".
Про намір продати російський бізнес у Wienerberger заявили ще у 2022 році у відповідь на агресію Росії в Україну.
Структурування угоди виявилося складним, але "продаж місцевого бізнесу російській сімейній групі був успішно завершений", сказав представник австрійського концерну. Він додав, що сторони домовилися не розголошувати ціну купівлі.
У Wienerberger підтвердили факт угоди.
Австрійський концерн працював у Росії близько 20 років. Перший цегельний завод Wienerberger у Володимирській області був відкритий у 2004 році, другий у Татарстані запустили — у 2008 році. Сумарна проєктна потужність обох заводів становить 450 млн умовних цеглин на рік.
Економічна правда