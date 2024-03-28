Найбільший світовий виробник цегли продав бізнес у Росії

Найбільший світовий виробник цегли - австрійський концерн Wienerberger - продав два заводи в Росії та вийшов з російського ринку.

Про це повідомило російське видання РБК.

Новим власником заводів концерну стала компанія місцевого бізнесмена Олексія Філіна "Строймікс".

Про намір продати російський бізнес у Wienerberger заявили ще у 2022 році у відповідь на агресію Росії в Україну.

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Структурування угоди виявилося складним, але "продаж місцевого бізнесу російській сімейній групі був успішно завершений", сказав представник австрійського концерну. Він додав, що сторони домовилися не розголошувати ціну купівлі.

У Wienerberger підтвердили факт угоди.

Австрійський концерн працював у Росії близько 20 років. Перший цегельний завод Wienerberger у Володимирській області був відкритий у 2004 році, другий у Татарстані запустили — у 2008 році. Сумарна проєктна потужність обох заводів становить 450 млн умовних цеглин на рік.

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Економічна правда