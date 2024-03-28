Украина обратилась к Польше с просьбой о свободном пропуске горючего через границу

Украина выступила с просьбой к Польше о свободном пропуске через границу не только боеприпасов и гуманитарной помощи, но и горючего.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском.

"Мы просили о свободном пропуске через границу не только боеприпасов и гуманитарной помощи, но и горючего. Это важно, потому что это непосредственно касается вопросов национальной безопасности и сегодня также этот вопрос обсудили с господином премьер-министром", - отметил Денис Шмыгаль.

Напомним:

Реклама:

Глава польского правительства Дональд Туск после переговоров в Варшаве с украинским коллегой Денисом Шмыгалем заявил о прогрессе вокруг решения проблем агроимпорта и автоперевозок.

Украинское правительство ввело процедуру верификации четырех агрокультур: кукурузы, рапса, подсолнечника и пшеницы. Теперь лицензии на их экспорт будут выдаваться по согласованию с польской стороной.