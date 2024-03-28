Експорт 4 видів агрокультур: ліцензії видаватимуться з погодженням з Польщею

Український уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох агрокультур: кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці. Тепер ліцензії на їх експорт видаватимуться за погодженням із польською стороною.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній пресконференції з прем'єром Польщі Дональдом Туском.

"Сьогодні українське зерно не потрапляє на польський ринок. Наш уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох агрокультур - кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці. Без ліцензії експорт цих категорій не відбувається. Ми зараз такі документи, такі дозволи не видаємо. Будемо видавати їх лише за спільним погодженням з польським урядом", - сказав він.

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