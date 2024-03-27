У постраждалих від ударів росіян містах повністю заживлена критична інфраструктура

У всіх постраждалих від ракетних атак містах повністю заживлена критична інфраструктура та частково відновлено роботу електротранспорту.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Також відновлена можливість подачі електроенергії мережами обленерго для всіх споживачів, що були знеструмлені внаслідок ракетних та дронових атак росіян на енергооб’єкти", - йдеться у повідомленні.

Але, як зазначають у пресслужбі, на підстанціях "Укренерго" пошкоджено важке високотехнологічне обладнання, заміна якого потребує часу. Тому високовольтні мережі не можуть передавати великі обсяги електроенергії, необхідні для покриття всіх потреб споживачів.

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Через це в найбільш постраждалих регіонах споживачі отримують електроенергію чергами – діють графіки погодинних відключень. Наразі обмеження споживання застосовані на Харківщині та Одещині.

В Хмельницькій області та Кривому Розі наразі обмежень немає. Але при зростанні споживання Диспетчерський центр "Укренерго" може застосувати заходи обмеження споживання.

Нагадаємо:

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Дефіциту електроенергії в українській енергосистемі 27 березня немає, напередодні зменшувалось навантаження на об'єкти ВДЕ та застосовувались графіки відключення в чотирьох областях.