Цены на нефть выросли после переоценки запасов нефти в США

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Цены на нефть немного выросли в четверг после двухдневного снижения. Инвесторы переоценили последние данные по запасам сырой нефти и бензина в США и снова перешли в режим покупок.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Цены на нефть Brent выросли на 40 центов, или на 0,5%, до 86,49 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) США с поставкой в мае выросли на 44 цента, или на 0,5%, до 81,79 доллара за баррель.

Ожидается, что оба ориентира завершат месяц с ростом третий месяц подряд и увеличатся примерно на 4,5% по сравнению с прошлым месяцем.

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На предыдущей сессии цены на нефть находились под давлением после прошлой недели неожиданного роста запасов сырой нефти и бензина в США, что объясняется увеличением импорта сырой нефти и слабым спросом на бензин, согласно данным Управления энергетической информации.

Однако, увеличение запасов сырой нефти было меньше, чем прогнозировал Американский институт нефти (API).

"Мы ожидаем, что запасы в США будут расти меньшими темпами, чем обычно, что отражается на глобальном рынке нефти незначительным дефицитом. Это, вероятно, поддержит цены на нефть Brent в будущем", — заявил главный аналитик сырьевых товаров SEB Research Бьярне Шильдроп.

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Также поддержку ценам оказывают показатели загрузки нефтеперерабатывающих заводов США, которые на прошлой неделе выросли на 0,9 процентного пункта.

Напомним:

В среду, 27 марта, цены на нефть снижались после сообщения о том, что запасы сырой нефти в США, крупнейшем потребителе в мире, резко выросли.