УДП спустило на воду третью крупнотоннажную SLG-баржу

Фото: Facebook Дмитра Москаленка

Украинское Дунайское пароходство спустило на воду третью крупнотоннажную SLG-баржу и готово строить до 10 единиц судов в год.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор компании Дмитрий Москаленко.

"Спустили уже третью баржу SLG. Технология конверсии нашим заводом полностью отработана. Мы готовы строить до 10 барж в год с возможностью увеличения объемов на 20%. Однако сейчас УДП несамоходным флотом обеспечен", - отметил Москаленко.

Кроме того, в прошлом году УДП выполнили большой объем ремонтов и завершаем формирование резерва самоходного флота для перевозок до 200 тыс. тонн грузов в месяц. Соответственно у предприятия появилась возможность принимать также флот других предприятий и компаний. Заказы есть, работой завод обеспечен.

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По словам Москаленко, производственной площадкой УДП заинтересовались известные иностранные производители, сейчас идут консультации.

"Для привлечения инвестора должны завершить процесс регистрации имущества и земельных участков; утилизировать отходы производства, которые накапливались десятилетиями (планируем первые торги по реализации металлолома, которого у нас очень и очень много)", - пояснил гендиректор компании.

Напомним:

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Украинское дунайское пароходство построило вторую крупнотоннажную SLG-баржу с использованием старых лихтерных судов - малых сорокаметровых барж.