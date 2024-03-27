На строительстве Дворца спорта в Тернополе разворовали 25 миллионов

фото: нацполиция

Экс-директор киевской компании получил подозрение в присвоении почти 25 млн грн во время строительства Дворца спорта в Тернополе.

Об этом сообщает главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.

Следствие установило, что в 2019 году одно из структурных подразделений Тернопольского городского совета заключило договор с подрядной организацией на строительство спортивного объекта в Тернополе.

Для выполнения работ подрядчик – общество из Киевщины – получил из бюджета более 30 млн грн.

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"С целью присвоения средств директор коммерческой структуры предоставил заказчику работ официальные документы, в которых были указаны фиктивные данные о стоимости закупленных материалов и объемах выполненных работ. Кроме того, указанные работы вообще не были предусмотрены проектно-сметной документацией", – сообщили в Нацполиции.

Там отметили, что в результате таких действий подрядчику нанесен ущерб на сумму почти 25 млн грн.

Фигуранту уже сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа) Уголовного кодекса Украины.

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