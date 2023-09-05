Самые дорогие стадионы во время войны: на какие арены потратили больше всего бюджетных средств

За время войны больше всего бюджетных средств на ремонтные работы стадионов потратила Львовщина. Суммарно это более 125 млн грн.

Соответствующий анализ провело издание Tribuna.com.

Издание составило рейтинг спортивных арен Украины, которые после 24 февраля стали поводом к расходованию десятков миллионов гривен из местных бюджетов.

Больше всего средств направили на:

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"Арена Львов" – 12 млн грн;

стадион "Тиса" в пгт Буштыно, Закарпатье – 14,6 млн грн;

стадион имени Е. Смука в Яворове, Львовщина – 23,3 млн грн;

"Авангард", Ровно – 28,6 млн грн;

стадион ДЮСШ "Смена", Киев – 44,2 млн грн;

центральный стадион, Житомир – 69,9 млн грн;

стадион им. А. Русина в Новояворовске, Львовщина – 90 млн грн;

центральный стадион в Киверцах, Волынь – 145 млн грн.

Лидером по бюджетным расходам на стадионы во время большой войны оказался центральный стадион в Киверцах.

В начале этого лета Гуманитарный отдел Киверцовского городского совета провел два отдельных тендера на капитальный ремонт стадиона в городе. Один – на ремонт футбольного поля, другой – на ремонт беговых дорожек и спортивных площадок на территории объекта. Оба вышли на одинаковую сумму в 72,5 млн грн.

На втором месте оказался стадион в Новояворовске. На его реконструкцию было выделено 90 млн грн.

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Местные власти запустили тендер еще в мае этого года. Ремонтные работы включали демонтаж трибун, световых опор и ограждения, строительство новых, перестилку газона и беговых дорожек, обустройство площадок для баскетбола, волейбола, гандбола и тенниса.

Третий в лидерах антирейтинга – центральный стадион в Житомире, на реконструкцию которого было выделено 69,9 млн грн.

26 мая этого года Департамент регионального развития Житомирской ОВА объявил тендер на благоустройство и реконструкцию футбольного поля арены. Работы касаются опор освещения, платформ для телевидения, внешних электросетей, видеощитов и, наконец, самого газона.

Инфографика: Tribuna.com

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