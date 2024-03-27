Акции H&M выросли почти на 14% после сильного квартального отчета

getty images

Акции шведского ритейлера одежды H&M на бирже в Стокгольме подскочили на 13,83% после сильного финансового отчета за первый квартал.

Об этом пишет СNBC.

Операционная прибыль выросла до 2,08 млрд шведских крон (196 млн долларов) по сравнению с прогнозом в 1,43 млрд крон в опросе аналитиков LSEG, ранее известной как Refinitiv. Операционная маржа компании выросла до 3,9% с 1,3%.

Чистые продажи упали в годовом измерении в первом квартале до 53,7 млрд крон с 54,9 млрд крон.

Реклама:

H&M ранее объявила о фокусе на прибыльности на фоне растущей конкуренции со стороны владельца Zara, компании Inditex, и китайских ритейлеров, таких как Shein.

В первом квартале H&M продолжил движение в правильном направлении, заявил гендиректор ритейлера Даниэль Эрвер. Он отметил значительный рост операционной прибыли, сокращение запасов товаров на складах на 7% и сохранение сильного горшечного потока.

По словам Эрвера, H&M полностью сосредоточен на росте прибыльности в будущем, а высокая валовая прибыль позволит расширить предложение для клиентов и обеспечить лучшее соотношение цены и качества.

Реклама:

Как отмечает Bloomberg, квартальный отчет H&M - первый для Эрвера, который стал гендиректором ритейлера в январе после того, как эту должность покинула Хелена Хелмерссон.

Теперь на нем лежит ответственность ускорить восстановление компании, которая пытается сократить запасы продукции на складах и достичь двузначной рентабельности к концу 2024 года, пишет агентство.

Напомним:

Акции испанской компании по производству одежды Inditex, которая владеет брендом Zara, выросли до исторического максимума после того, как компания отчиталась о рекордном росте выручки по итогам 2023 года.

Экономическая правда